یکشنبه ۲۳ شهریور

حمید اسلام آباد غرب - ستاره سرخ تویسرکان همدان - ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه ریزه وندی اسلام آباد

شهرداری مریوان - فرداد آبدانان ایلام ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه متعاقباً اعلام می‌شود

ایرانجوان خورموج - قاصدک لنده - ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه تختی خورموج

شاهین کیش - پیشگامان شیراز - ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه مرحله اول المپیک ۱ جزیره کیش

سه شنبه اول مهر

فجر بیدخت گناباد– پارت گوال منوجان کرمان- ساعت ۱۴- ورزشگاه اعلام می‌شود

کلبادی نژاد گلوگاه - کیا شاهرود - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه اعلام می‌شود

کیا طارم زنجان - دیلمیان سیاهکل گیلان - ساعت ۱۵- ورزشگاه شهدا طارم

چهارشنبه ۲ مهر

دانشگاه آزاد خاتم - آکادمی بلوچ سیستان و بلوچستان - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه آزادی خاتم

پیکان نوین بجنورد - کوثر قرچک تهران - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه تختی بجنورد

شهبال طلایی - سرزمین آفتاب برخوار اصفهان - ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه شاهین تهران

بالهارود بیله سوار اردبیل - هورا اسپور ارومیه - ساعت ۱۵ - ورزشگاه اعلام می‌شود

شهر آرکان البرز - استقلال ساینا - ساعت ۱۵- ورزشگاه انقلاب کرج

چهارشنبه ۲ مهر

برنده دیدار شماره یک - برنده دیدار شماره دو - دور دوم از مرحله اول

برنده دیدار شماره سه - برنده دیدار شماره چهار - دور دوم از مرحله اول

برنامه کامل این ۲ دیدار، پس از برگزاری مسابقات دور اول در تاریخ ۲۳ شهریور و با عنایت به مقررات مربوطه تعیین و اعلام خواهد شد.