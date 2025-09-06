اعلام برنامه مسابقات مرحله نخست فوتبال جام حذفی
برنامه مسابقات مرحله نخست رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاههای ایران اعلام شد.
یکشنبه ۲۳ شهریور
حمید اسلام آباد غرب - ستاره سرخ تویسرکان همدان - ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه ریزه وندی اسلام آباد
شهرداری مریوان - فرداد آبدانان ایلام ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه متعاقباً اعلام میشود
ایرانجوان خورموج - قاصدک لنده - ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه تختی خورموج
شاهین کیش - پیشگامان شیراز - ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه مرحله اول المپیک ۱ جزیره کیش
سه شنبه اول مهر
فجر بیدخت گناباد– پارت گوال منوجان کرمان- ساعت ۱۴- ورزشگاه اعلام میشود
کلبادی نژاد گلوگاه - کیا شاهرود - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه اعلام میشود
کیا طارم زنجان - دیلمیان سیاهکل گیلان - ساعت ۱۵- ورزشگاه شهدا طارم
چهارشنبه ۲ مهر
دانشگاه آزاد خاتم - آکادمی بلوچ سیستان و بلوچستان - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه آزادی خاتم
پیکان نوین بجنورد - کوثر قرچک تهران - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه تختی بجنورد
شهبال طلایی - سرزمین آفتاب برخوار اصفهان - ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه شاهین تهران
بالهارود بیله سوار اردبیل - هورا اسپور ارومیه - ساعت ۱۵ - ورزشگاه اعلام میشود
شهر آرکان البرز - استقلال ساینا - ساعت ۱۵- ورزشگاه انقلاب کرج
برنده دیدار شماره یک - برنده دیدار شماره دو - دور دوم از مرحله اول
برنده دیدار شماره سه - برنده دیدار شماره چهار - دور دوم از مرحله اول
برنامه کامل این ۲ دیدار، پس از برگزاری مسابقات دور اول در تاریخ ۲۳ شهریور و با عنایت به مقررات مربوطه تعیین و اعلام خواهد شد.