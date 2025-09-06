خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «ولی‌الله ناصری» مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق ایلام اظهار داشت: در یک سال گذشته، برق ۷ هزار مشترک جدید شهری و روستایی این استان با اجرای ۱۵۳ کیلومتر شبکه جدید تأمین شده است.

وی افزود: تأمین برق ۷۸۰ خانوار عشایری استان با استفاده از سامانه‌های قابل‌حمل خورشیدی، اصلاح ۵۳ کیلومتر شبکه فشار متوسط و ضعیف و تبدیل ۷۵ کیلومتر شبکه فشار ضعیف سیمی شهری به کابل خودنگهدار از جمله اقدامات شاخص این شرکت در سال جاری بوده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق ایلام ادامه داد: اصلاح و بهسازی کامل شبکه برق ۵۰ روستای استان و تأمین برق شش روستای فاقد برق شامل «شیخ نوروز» موسیان، «نی خضر» و «چشمه‌بید» ایلام، «تنگ‌حمام» و «چشمه‌شیرالی» چوار و «کرهر» مهران نیز در این مدت انجام شده است.

ناصری یادآور شد: تکمیل مرحله نخست ایجاد زیرساخت برق نهضت ملی مسکن، توسعه زیرساخت برق اربعین، هوشمندسازی لوازم اندازه‌گیری ۱۱ هزار مشترک، بهره‌برداری از نیروگاه‌های خورشیدی به مجموع ظرفیت یک‌هزار و ۷۸۵ کیلووات، کاهش خاموشی‌های ناشی از شبکه توزیع به میزان ۸۰ دقیقه به ازای هر مشترک در سال، و کاهش تلفات انرژی از ۹.۸۸ به ۷.۸۴ درصد، از دیگر اقدامات این شرکت طی سال گذشته بوده است.