برنامه «عصر خانواده» امروز شنبه ۱۵ شهریور، حوالی ساعت ۱۸:۱۵ میزبان محمد باقر تیموری، پاکبان امانتدار و شریف گرگانی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمد باقر تیموری، در نخستین روز شهریورماه هنگام انجام وظیفه در میدان بسیج گرگان، کیفی جا مانده از یک زوج مسافر شیرازی را پیدا کرد.

کیفی که در آن حدود سه میلیارد تومان طلا و سکه قرار داشت.

این مرد پاکدست، بدون لحظه‌ای تردید با پیگیری صاحبان، امانت را به دستشان رساند؛ اقدامی که پژواک صداقت و انسانیتش در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای یافت.

برنامه «عصر خانواده» شبکه دو امروز با حضور این میهمان ویژه، به روایت قصه‌ای از وفاداری، صداقت و شرافت انسانی خواهد پرداخت.

قصه‌ای که نشان می‌دهد در روزگار پرهیاهوی امروز، هنوز قلب‌های روشن و دستان پاک، چراغ راه جامعه‌اند.