فرماندار رزن از راهاندازی دو روستا بازار در ر روستایهای امیریه و ماهنیان این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرماندار رزن در جلسه ایجاد روستا بازار، این شهرستان از راه اندازی دو روستا بازار در سطح شهرستان رزن خبر داد و گفت:
این روستا بازارها در روستایهای امیریه و ماهنیان با سرمایهگذاری بخش خصوصی راه اندازی می شود.
فرهاد جهانیان افزود:طرح «روستا بازار» پتانسیل بالایی برای ایجاد تحول در بازار محصولات کشاورزی کشور دارد که این طرح با تمرکز بر حذف واسطهها و ایجاد ارتباط مستقیم بین تولیدکننده و مصرفکننده، نهتنها دست دلالان را کوتاه میکند، بلکه سود منصفانهتری را به کشاورزان بازگردانده و به ارتقای امنیت غذایی و رونق اقتصادی کمک شایانی مینماید.
وی توجه بیشتر به گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی و جلوگیری از خامفروشی محصولات کشاورزی و ایجاد اشتغال را از اهداف راه اندازی روستا بازار عنوان کرد
رضا بهراملو رییس سازمان جهاد کشاورزی استان هم گفت:طرح مولد سازی روستاها در استان اجرا شده است و روستاها در زمینا تولید به ۴ زمینه هدایت شدهاند که از جمله
دامداریهای روستایی،گلخانههای کوچک، صنایع کوچک روستایی و روستا بازار است تا در روستا بازار تولیدات روستا در همانجا بفروش برسد که به کشاوزی، گردشگری و اقتصاد روستا کمک می کند.
وی افزود:در هفته دولت۴۰۰مورد از این مولد سازی در روستاها به بهره برداری رسید که ۱۳مورد در شهرستان رزن بوده است.
وی از همه کشاورزان در خواست کرد تا نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند که در سریعترین زمان ممکن صادر میشود.