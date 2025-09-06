پخش زنده
همایش سلامت سالمندی با رویکرد تغذیه سالم و فعالیت بدنی منظم در همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این همایش به منظور حساس سازی سالمندان نسبت به خودمراقبتی و با هدف نهادینه کردن سبک زندگی سالم اجرا شد.
تغذیه سالم با تبیین موضوعاتی نظیر گروههای مهم غذایی، اصلاح باورهای نادرست، استفاده از موادمغذی در رژیم روزانه و پیشگیری و مقابله با دیابت و فشارخون بالا از محورهای اصلی این همایش بود که توسط مریم شلیله کارشناس مسئول تغذیه مرکز بهداشت همدان آموزش داده شد.
از آنجا که همدان به عنوان شهر دوستدار سالمند معرفی شده، حفظ سلامت این گروه از طریق ارتقاء آگاهی آنان از نحوه پیشگیری و کنترل بیماریهای واگیر و غیرواگیر از اقدامات اثرگذاری است که میتواند به بهبود کیفیت زندگی سالمندان منجر شود.