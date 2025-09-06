کتاب «سلفی با میرزا» به قلم طاهره مشایخ، که مقاطعی از زندگی مبارزاتی میرزا کوچک‌خان را به‌صورت داستانی برای نوجوانان روایت می‌کند، نامزد بخش داستان کوتاه و رمان نوجوان چهارمین جایزه ادبی شهید اندرزگو شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طاهره مشایخ در این رمان که بخش کودک و نوجوان انتشارات سوره مهر با عنوان مهرک به چاپ رسیده است، داستانی چالشی برای نوجوانان خلق کرده است که از طریق آن، نه‌تنها شخصیت میرزا کوچک‌خان، بلکه اهمیت آشنایی نسل جدید با تاریخ ایران نیز به شکلی نو به تصویر کشیده می‌شود.

او با استفاده از زاویه‌دید یک نوجوان و با ترکیب عناصر داستانی و تاریخی، سعی کرده است ارتباطی میان این شخصیت تاریخی و دنیای امروز برقرار کند.

کتاب «سلفی با میرزا» با بازیگوشی چند نوجوان آغاز می‌شود. به‌طور خاص، شخصیت اصلی داستان به نام ارسلان، تصمیم می‌گیرد کاری انجام دهد تا نامش در تاریخ ثبت شود. او در خیال نوجوانانه‌اش به‌دنبال قهرمان می‌گردد و می‌خواهد خود نیز به‌نوعی قهرمان شود. ازاین‌رو، قصد دارد با مجسمه میرزا، عکس سلفی بگیرد و در نهایت، در این مسیر اتفاقاتی برایش روی می‌دهد.

چهارمین آیین اعطای «جایزه ادبی شهید سیدعلی اندرزگو» دوشنبه ۱۷ شهریور ماه در سالن سوره، حوزه هنری انقلاب اسلامی با معرفی آثار برتر به کار خود پایان می‌دهد.

این مراسم به منظور معرفی و قدرانی از برترین آثار ادبی در سه بخش «داستان بلند و رمان بزرگسال»، «داستان کودک و رمان نوجوان»، «روایت مستند و تاریخ شفاهی» برگزار می‌شود.

رویکرد این جایزه بیان و روشنگری حقایق درباره دوره حکومت پهلوی‌هاست و اینک قرار است پس از گذشت سه دوره از این جایزه، چهارمین دوره آن با شعار "این مبارزه ادامه دارد" برگزار می‌شود.