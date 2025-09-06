به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، اسامی داوران هفته هشتم لیگ برتر فوتسال ایران به شرح زیر مشخص شد:

سه‌شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴

*مس سونگون - پالایش نفت شازند

داوران: مجید فراهانی، مهدی کرد، بهنام اختیاری، سعید دیندار، سید ناصر کاظمی ناظر: ابراهیم مصیبی

* گهر زمین سیرجان - گیتی پسند اصفهان

اسماعیل کمربسته، مجید اکبری، امید ظریفیان، مجید کریمیان و علی اکبر حصاری ناظر: علیرضا سهرابی

* جواد الائمه شهرکرد - پردیس قزوین

داوران: حسین امیری، ولی‌الله رضایی، علیرضا حسن‌زاده، ایمان سمیعی، مسعود مقتدری ناظر: محمد غفاری‌نژاد

* سن ایچ ساوه - عرشیا آذربایجان شهرقدس

داوران: علی حفیظی، محمدرضا سیدپور، آرمین ابراهیمی، محسن سبزواری، امیرحسین پنده ناظر: عباس دهقانپور

* بهشتی سازه گرگان - فولاد هرمزگان

داوران: محمد جواد احتشام، مهدی ابراهیمی، مجتبی بختیاریان، محمود طحان و مصطفی پارسافر ناظر: سید صدرالدین موسوی

* پالایش نفت اصفهان - فولاد زرند ایرانیان

داوران: محمد علی سیاحی، اسماعیل نعمتی، نیما صفری، کامران امیری و کامبیز امیری ناظر: علیرضا رمضانی

* پالایش نفت بندرعباس - شهرداری ساوه

داوران: رضا پورشایگان، میلاد سعیدی، میلاد مستان، ستاره کدوری و مرتضی وزیری تبریزی ناظر: علیرضا یگانه