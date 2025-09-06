اعلام اسامی داوران هفته هشتم لیگ برتر فوتسال
اسامی داوران هفته هشتم لیگ برتر فوتسال ایران در فصل جاری مشخص شد.
سهشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴
*مس سونگون - پالایش نفت شازند
داوران: مجید فراهانی، مهدی کرد، بهنام اختیاری، سعید دیندار، سید ناصر کاظمی ناظر: ابراهیم مصیبی
* گهر زمین سیرجان - گیتی پسند اصفهان
اسماعیل کمربسته، مجید اکبری، امید ظریفیان، مجید کریمیان و علی اکبر حصاری ناظر: علیرضا سهرابی
* جواد الائمه شهرکرد - پردیس قزوین
داوران: حسین امیری، ولیالله رضایی، علیرضا حسنزاده، ایمان سمیعی، مسعود مقتدری ناظر: محمد غفارینژاد
* سن ایچ ساوه - عرشیا آذربایجان شهرقدس
داوران: علی حفیظی، محمدرضا سیدپور، آرمین ابراهیمی، محسن سبزواری، امیرحسین پنده ناظر: عباس دهقانپور
* بهشتی سازه گرگان - فولاد هرمزگان
داوران: محمد جواد احتشام، مهدی ابراهیمی، مجتبی بختیاریان، محمود طحان و مصطفی پارسافر ناظر: سید صدرالدین موسوی
* پالایش نفت اصفهان - فولاد زرند ایرانیان
داوران: محمد علی سیاحی، اسماعیل نعمتی، نیما صفری، کامران امیری و کامبیز امیری ناظر: علیرضا رمضانی
* پالایش نفت بندرعباس - شهرداری ساوه
داوران: رضا پورشایگان، میلاد سعیدی، میلاد مستان، ستاره کدوری و مرتضی وزیری تبریزی ناظر: علیرضا یگانه