به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، هاشمی با اشاره به اینکه در هرجایی که وحدت بوده موفق عمل کردیم افزود: غیرت و عزت اسلامی اگر در وجود خیلی از سران اسلامی می‌بود یک رژیم وحشی و تجاوزگر مثل اسرائیل نمی‌توانست دست به کشتار مسلمانان بزند.

وی با بیان اینکه دشمن به دنبال تفرقه است و باید خیلی مراقبت کنیم گفت: خراسان جنوبی نماد وحدت و انسجام است و باید مراقب باشیم، چون اشتراکات زیادی داریم، اما دشمن به دنبال تفرقه افکنی است.

استاندار با اشاره به امنیت کامل در مرز‌ها که نشانه انسجام و وحدت است گفت: همه ما مسلمان و ایرانی هستیم و به مسلمان بودن و ایرانی بودن خودمان افتخار می‌کنیم.

هاشمی افزود: در اجرای طرح‌های بزرگ و مهم استان وحدت کمک زیادی می‌کند تا توسعه سریعتر انجام شود و ما از مردم استان هم شیعه و هم سنی سپاسگزاریم.

مولوی سید مومن موسوی ازعلمای اهل سنت طبس مسینا هم با اشاره به اینکه دشمن همواره چشم طمع به کشورمان دارد و به دنبال تفرقه در بین مردم است گفت: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اتحاد و وحدت مردم ایران مهم‌ترین مسئله بود.

وی افزود: برادری و دوستی بسیار برای وحدت و اتحاد ما مهم است.

مسئول دفتر سیاست گذاری ائمه جمعه استان هم گفت: انقلاب اسلامی دین را دوباره به مردم برگرداند و از انزوا خارج کرد.

حجت الاسلام شاهبیگی با بیان اینکه احیای اندیشه وحدت در جامعه بسیار مهم است افزود: وحدت ایرانیان در جنگ تحمیلی دوازده روزه برای همگان روشن شد.

در پایان جلسه بیانیه مشترک اهل سنت و شیعه قرائت و حاضران در جلسه بر سر گلزار شهید گمنام در استانداری حاضر شده و به مقام والای این شهید ادای احترام کردند.