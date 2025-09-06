پخش زنده
در سومین هفته از شهریور ماه چندین فیلم سینمایی در گونههای سیاسی، انقلابی، امنیتی و دفاع مقدسی، از شبکه افق روی آنتن میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلمهای سینمایی «تروا»، «جای امن»، «اخراجیها ۱»، «محمد رسول الله (ص)»، «فرشتهها با هم میآیند» و «خانهای کنار ابرها»؛ از شنبه ۱۵ شهریور ماه تا پنج شنبه ۲۰ شهریور ماه از شبکه افق پخش میشوند.
فیلم سینمایی «تروا» به کارگردانی «محمد علیزاده فرد»، شنبه ۱۵ شهریور ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.
لیندا کیانی، مهدی زمین پرداز، علی استادی، افسانه چهره آزاد، پیام احمدی نیا و توماج بهزاد دانشی در فیلم سینمایی «تروا» بازی کردهاند.
فیلم سینمایی «جای امن» به کارگردانی «مجتبی راعی»، یک شنبه ۱۶ شهریور ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.
محمود پاک نیت، سودابه آقاجانیان، فرانک اراسته جو و حسن جوهرچی در فیلم سینمایی «جای امن» بازی کردهاند.
فیلم سینمایی «اخراجیها ۱» به کارگردانی «مسعود ده نمکی»، دوشنبه ۱۷ شهریور ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.
محمدرضا شریفی نیا، امین حیایی، کامبیز دیرباز و ارژنگ امیرفضلی در فیلم سینمایی «اخراجیها ۱» ایفای نقش کردهاند.
فیلم سینمایی «محمد رسول الله (ص)» به کارگردانی «مجید مجیدی»، سه شنبه ۱۸ شهریور ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.
علیرضا شجاع نوری، مهدی پاکدل، محسن تنابنده، مینا ساداتی، ساره بیات، داریوش فرهنگ، رعنا آزادیور و نسرین نصرتی از بازیگران این فیلم هستند در فیلم سینمایی «محمد رسول الله (ص)» هنرنمایی کردهاند.
فیلم سینمایی «فرشتهها با هم میآیند» به کارگردانی «حامد محمدی»، چهارشنبه ۱۹ شهریور ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.
جواد عزتی، نازنین بیاتی، رضا ناجی و الهام کردا در فیلم سینمایی «فرشتهها با هم میآیند» هنرنمایی کردهاند.
فیلم سینمایی «خانهای کنار ابرها» به کارگردانی «سیدجلال دهقانی اشکذری»، پنج شنبه ۲۰ شهریور ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.
حامد کمیلی، هدایت هاشمی، نگار عابدی و آفرین عبیسی در فیلم سینمایی «خانهای کنار ابرها» بازی کردهاند.