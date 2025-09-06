به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی از روند احداث کارخانه مقوا سازی بازدید و از نزدیک مسائل و مشکلات این واحد تولیدی را بررسی کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی در این بازدید با تأکید بر تسهیل در روند سرمایه‌گذاری در استان گفت: دستگاه‌های اجرایی باید در کوتاه‌ترین زمان مسائل و مشکلات سرمایه‌گذاران در استان را حل کنند، تا سرمایه‌گذاران بتوانند بدون هیچ دغدغه‌ای فعالیت‌های اقتصادی خود را در استان انجام دهند.

کارخانه تولید مقوای پشت سفید یک واحد تولیدی است که روند تکمیل آن سال‌ها بود متوقف شده بود که با ورود سرمایه‌گذار جدید روند احداث و تکمیل آن دوباره آغاز شده است.

با بهره برداری از این واحد، روزانه بیش از ۱۷۰ تن مقوای پشت سفید تولید و ضمن تامین مواد اولیه صنایع بسته بندی استان و کشور، زمینه اشتغال بیش از ۴۵۰ نفر را نیز فراهم می‌شود.