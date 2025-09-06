به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مسابقات کشوری دوچرخه‌سواری رشته کوهستان با معرفی نفرات برتر در رشته‌های کراس کانتری و دانهیل در منطقه گرماپشته تنکابن به پایان رسید. این رقابت‌ها با حضور ورزشکاران برتر از سراسر کشور برگزار شد و صحنه‌هایی هیجان‌انگیز و رقابتی نفس‌گیر را رقم زد.

در این رویداد ملی، دوچرخه‌سواران در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان در دو رشته تخصصی کراس کانتری و دانهیل به رقابت پرداختند.

عکسها از مهدی خان آرمویی