براساس گزارشی که واحد (۱۶۲) امور ارتباط با مخاطبان ادارهکل روابطعمومی سازمان در اختیار هفتهنامه صداوسیما قرار داده است در بازه زمانی ۴ تا ۱۱ شهریور تعداد ۳۳ هزار و ۴۷۹ پیام در این سامانه به ثبت رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، از میان شبکههای تلویزیونی و رادیویی بهترتیب برنامههای شبکههای آیفیلم ، سه و کودک و شبکههای رادیویی آوا و معارف شامل بیشترین تماسهای مردمیبودهاند.
این تماسها، موضوعات و برنامههای مختلفی را شامل شده و طیف متنوعی از انتقاد، پیشنهاد و تشکر را دربرمیگیرد.
از میان برنامههای شبکه آیفیلم تشکر و درخواست پخش سریالهای جذاب و متنوع، شبکه سه سیما سریال «عملیات مهندسی» و برنامه «فوتبال برتر» و شبکه کودک سیما برنامه «پویانو» بیشترین سهم برنامههای تلویزیونی و برنامههای مختلف شبکههای رادیویی آوا و معارف دارای بیشترین تماسهای مردمی بودهاند.
مهمترین محورهای نظرات مخاطبان درباره شبکه آیفیلم شامل تشکر از پخش سریالهای جذاب بهویژه سریال جذاب و آموزنده «بچه مهندس ۲»، درخواست پخش تمام فصول سریال «بچه مهندس»، پخش سریالهای طنز و جدید و همچنین، پخش سریالهای درخواستی مخاطبان و انتقاد از پخش سریالهای تکراری بوده است.
مهمترین محورهای نظرات مخاطبان درباره سریال «عملیات مهندسی»، شامل تشکر از محتوای جذاب، روشنگرانه و آگاهیبخش و بازی خوب بازیگران، درخواست اعلام زمان پخش و بازپخش و انتقاد از پخش نامنظم، عدم پخش برخی از قسمتها به علت پخش مسابقات فوتبال و محتوای ناراحتکننده سریال بوده است.
مهمترین محورهای نظرات مخاطبان درباره برنامه «فوتبال برتر»، شامل تشکر از پوشش مسابقات فوتبال، درخواست اعلام زمان پخش مسابقات فوتبال، انتقاد از اجرای ضعیف و برخی گزارشهای جانبدارانه گزارشگران مسابقات فوتبال و پخش این مسابقات در زمان پخش برنامههای شبکه سه و عدم پخش در کانال ورزش بوده است.
مهمترین محورهای نظرات مخاطبان درباره برنامه «پویانو»، شامل تشکر از محتوای جذاب، آموزنده و سرگرمکننده و درخواست پخش پویانماییهای متنوع بوده است.
مهمترین محورهای نظرات مخاطبان درباره شبکه رادیویی آوا شامل تشکر از پخش ترانههای جذاب، درخواست پخش ترانههای درخواستی مخاطبان و انتقاد از پخش ترانههای تکراری بوده است.
مهمترین محورهای نظرات مخاطبان درباره برنامههای شبکه رادیویی معارف شامل تشکر از پخش برنامههای مفید، اثرگذار و پرمحتوا بوده است.