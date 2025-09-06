پخش زنده
با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید، مدارس استان همدان با مشارکت خیران، خانوادهها و دانشآموزان برای سالی پرنشاط آماده میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، از بازسازی کلاسها تا تجهیز نمازخانهها و نوسازی دیوارها و راه پلهها، این روزها شور و شوق همدلی در مدارس استان همدان جاری است.
دانشآموزان هم با همکاری در زیباسازی محیط مدرسه، خود را برای سال تحصیلی جدید آماده میکنند.
با همدلی و همراهی خانوادهها و مسئولان، مدارس استان همدان برای تحصیل بیش از ۳۰۰ هزار دانش آموز در محیطی پرنشاط و امن، آماده میشوند.