به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، محمدی با اشاره به اینکه نهضت آسفالت در ۵ روستا به صورت همزمان در بخش ها‌ی مرکزی بویراحمد، سپیدار و لوداب در حال اجرا است گفت: پس از پایان آسفالت این روستاها، مابقی جاده های دیگر روستاها پس از زیر سازی آسفالت می شود.

فرماندار بویراحمد افزود: در حال حاضر کار آسفالت ۵۰ هزار متر مربع معابر روستا با اعتبار ۵۰ میلیارد تومان در حال اجرا است.

وی از برنامه ریزی برای آسفالت معابر ۶۳ روستای این شهرستان هم خبر داد و اضافه کرد: با منابعی که در اختیار داریم بازگشایی، جدول گذاری و آسفالت این روستاها نیز به زودی آغاز می شود.

محمدی ادامه داد: کار آسفالت در روستا‌های موردراز وسطی با مساحت ۷ هزار متر مربع، موردراز سفلی با مساحت ۵ هزار متر مربع، باجولی سپیدار با مساحت ۷ هزار مترمربع، تنگ سرخ با مساحت ۱۵ هزار متر و بازرنگ با مساحت ۱۰ هزار متر در حال انجام است.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان بویراحمد هم گفت: قرار است تا پایان مهرماه ۲۰ هزار متر مربع از معابر و جاده های روستاهای شهرستان بویراحمد آسفالت شوند.

سیاه پور همچنین از اختصاص ۵۴ میلیارد اعتبار برای طرح‌های شهرستان بویراحمد خبر داد و افزود: هم اکنون در حال رایزنی برای جذب اعتبارات هستیم.

وی ادامه داد: در هفته‌ها اخیر نیز ۴۷ هزار متر مربع از معابر فیروز آباد و چنارستان علیا در بویراحمد آسفالت شدند.