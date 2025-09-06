رئیس پلیس فتای استان یزد: هر گونه استخدام از طریق سایت‌های معتبر اطلاع رسانی می‌شوند و هیچ نیازی به پرداخت وجه نمی‌باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ حسن ابوالحسینی گفت: کلاهبرداران با پیشنهاد‌های اغوا کننده سعی در متقاعد کردن شهروندان داشته و از آنها به بهانه‌های هزینه ثبت نام و یا قرار دادن آن‌ها در اولویت استخدام وجه اخذ می‌کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه اخیرا شاهد تبلیغات گسترده کلاهبرداران در برنامه‌های واسط نظیر شیپور و دیوار با عناوین اغوا کننده استخدام در موسسات مالی با شرایط راحت و حقوق نجومی هستیم.

رئیس پلیس فتای استان تصریح کرد: شهروندان توجه داشته باشند تنها راه استخدام در ارگان‌های دولتی، استخدام از طریق آزمون ورودی و اطلاعیه‌های معتبر از سایت‌های مربوطه است.

ابوالحسینی خطاب به شهروندان بیان داشت: هشدار‌های پلیس فتا را جدی بگیرید و در صورت مشاهده هرگونه تبلیغ مشکوک، موضوع را سریعاً از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ (مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا) یا سایت fata.gov.ir گزارش دهید تا پیگیری لازم انجام شود.