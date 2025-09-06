به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان‌بوکان گفت: مسابقات نجات غریق قهرمانی استان به میزبانی شهرستان سلماس برگزار و تیم نجات غریق شهرستان بوکان برای نخستین بار در بوکان، موفق به کسب عنوان نائب‌قهرمانی استان شد.

نصرالهی افزود: این رقابت‌ها با حضور ۹ تیم از سراسر استان برگزار شد که نمایندگان بوکان با کسب ۲ نشان طلا و ۵ مدال برنز، در جایگاه دوم تیمی قرار گرفتند.

وی اظهارداشت: کسب مقام اول در ماده پرتاب طناب و پای کرال - مقام سوم در ماده ۴×۲۵ حمل آدمک و مقام چهارم در ماده ۴×۵۰ عبور از مانع (با اختلاف یک‌صدم ثانیه) از نتایج تیمی این نجات غریقان است.

به گفته نصر اللهی، علی حسن‌پور آذر باکسب (۱ طلا، ۱ برنز)، پژمان بابامیری (۱ طلا، ۱ برنز) مسعود قریشی‌آذر (برنز)، هیمن درزن (برنز) و میلاد جمال‌زاده (برنز) ازمدال آوران تیم بوکان هستند.

هدایت و سرپرستی تیم بر عهده رحیم کاکه‌ممی بود.