وحدت شیعه و سنی، رمز قدرت و اقتدار امت اسلامی

وحدت شیعه و سنی، رمز قدرت و اقتدار امت اسلامی

همایش بزرگ هفته وحدت در تالش همایش بزرگ هفته وحدت در تالش همایش بزرگ هفته وحدت در تالش همایش بزرگ هفته وحدت در تالش همایش بزرگ هفته وحدت در تالش همایش بزرگ هفته وحدت در تالش همایش بزرگ هفته وحدت در تالش همایش بزرگ هفته وحدت در تالش همایش بزرگ هفته وحدت در تالش همایش بزرگ هفته وحدت در تالش همایش بزرگ هفته وحدت در تالش

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ نماینده ولی فقیه در گیلان در همایش بزرگ هفته وحدت که صبح امروز با حضور جمعی از روحانیون تشیع و تسنن در تالش برگزار شد با اشاره به اهمیت وحدت شیعه و سنی گفت: دشمنان اسلام همواره به دنبال ایجاد اختلاف و نفاق میان مسلمانان هستند، اما امت اسلامی با استفاده از وحدت کلمه، سبب خنثی شدن توطئه‌های دشمن می‌شود.

آیت الله رسول فلاحتی با اشاره به نقش اساسی عالمان دین در هدایت جامعه به سوی صلح و همدلی افزود: اگر عالمان دین در طول تاریخ نبودند، بشریت امروز گرفتار فجایع و ظلم‌های گسترده‌تری می‌شد.

وی همچنین به جنایات جنگی اخیررژیم صهیونی علیه مردم مظلوم غزه اشاره و تاکید کرد: همه مسلمانان باید در حمایت از حقوق انسان‌ها و مقابله با ظلم متحد باشند.

نماینده ولی فقیه در گیلان گفت: وحدت اسلامی نه تنها یک شعار، بلکه یک راهبرد عملی و ضروری است که انسجام اجتماعی، افزایش فرهنگ گفت‌و‌گو و تعامل و تقویت قدرت سیاسی و نظامی مسلمانان را در پی دارد.

آیت‌الله فلاحتی خاطرنشان کرد: تعامل و نزدیکی میان پیروان مذاهب اسلامی، به ویژه تشیع و تسنن، موجب افزایش توانمندی جامعه اسلامی در برابر تهدیدات خارجی می‌شود.

در پایان این همایش، روحانیون و شرکت‌کنندگان ضمن تجدید میثاق بر حفظ وحدت و همبستگی، بر لزوم گسترش فرهنگ دوستی و همکاری میان همه مسلمانان تأکید کردند و این وحدت را عامل اصلی پیشرفت، امنیت و اقتدار امت اسلامی دانستند.

همچنین به مناسبت گرامیداشت هفته وحدت، جشن وحدت در مسجد عباس آباد آستارا برگزار شد.