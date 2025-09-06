آمار فروش و مخاطب نمایش‌های مجموعه تئاترشهر، تالارهنر و تماشاخانه‌سنگلج تا پایان روز جمعه ۱۴شهریور ماه ۱۴۰۴ اعلام شد.

در مجموعه تئاتر شهر، تالار اصلی، نمایش «بر زمین می‌زندش» به کارگردانی علی شمس که اجرای خود را از ۲۲ تیر در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر با ظرفیت ۴۰۰ نفر و قیمت بلیت ۴۰۰ هزار تومان آغاز کرده است، با مجموع ۵۱ اجرا و میزبانی از ۱۵۹۴۱ مخاطب توانسته است به فروشی معادل ۵ میلیارد و ۷۳۸ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان دست پیدا کند.

در تالار چهارسو، نمایش «الاویاتان» به کارگردانی محمد میرعلی اکبری که اجرای خود را از ۲۴ مرداد ساعت ۱۸:۳۰، با ظرفیت ۱۳۲ نفر و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان آغاز کرده بود، با مجموع ۱۶ اجرا و میزبانی از ۶۳۹ مخاطب توانسته است، به فروشی معادل ۱۱۰ میلیون و ۹۷۵ هزار تومان برسد.

در نوبت ساعت ۲۰:۱۵ همین تالار، نمایش «خرچنگ» به کارگردانی پویا پیرحسینلو که اجرای خود را از ۲۴ مرداد قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان آغاز کرده بود، با مجموع ۱۶ اجرا و میزبانی از ۱۴۳۱ مخاطب توانسته است، به فروشی معادل ۳۷۲ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان برسد.

در تالار قشقایی، نمایش «ریگ چاه» به کارگردانی علی پیمان نیز که از ۲۴ مرداد ساعت ۱۸ در تالار قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان به صحنه رفته است، با ۱۶ اجرا و میزبانی از ۷۱۶ مخاطب، توانسته است، به فروشی معادل ۱۱۹ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان برسد.

در همین تالار نیز نمایش «نود و یک ۹۱» به کارگردانی آرش دادگر نیز که از ۲۴ مرداد ساعت ۲۰ با قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان روی صحنه رفته است، با ۱۶ اجرا و میزبانی از ۷۸۹ مخاطب، فروشی معادل ۱۶۹ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان داشته است.

در تالار سایه، نمایش «مترونوم» به کارگردانی امیر سلطان احمدی که از ۱۴ شهریور ساعت ۱۸ در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ نفر و قیمت ۲۰۰ هزار تومان آغاز شده است، با یک اجرا و حضور ۲۰ تماشاگر، به فروشی معادل ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

در سانس ساعت ۲۰ همین تالار، نمایش «اتاق زبان» به کارگردانی حسن معینی که از ۱۴ شهریور در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ نفر و قیمت ۲۰۰ هزار تومان آغاز شده است، با یک اجرا و حضور ۳۱ مخاطب، به فروشی معادل ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

در کارگاه نمایش، «مسخ» به کارگردانی فرزاد امینی نیز که از ۱۱ شهریور ساعت ۱۹ در کارگاه نمایش با ظرفیت ۲۶ نفر و قیمت بلیت ۱۶۰ هزار تومان به صحنه رفته است، با ۴ اجرا و جذب ۱۵۹ مخاطب و فروش ۱۳ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان در حال اجراست.

در تالار هنر، نمایش «سفید برفی و هفت جنگلی» به کارگردانی امید انصاری که از ۱۳ مرداد در سالن ۲۴۴ نفری به صحنه رفته است، با ۲۳ اجرا و قیمت بلیت ۱۵۴ هزار تومان، توانست ۳۲۱۷تماشاگر را جلب کند و به فروش ۳۶۵ میلیون و ۶۵۸هزار و ۸۰۰ تومان تومان دست پیدا کند. نمایش «مریخی‌ها مامان می‌خوان» به کارگردانی محمد عبدی که از ۱۶ مرداد در همین سالن با ظرفیت ۲۴۴ نفری به صحنه رفته است، با ۲۱ اجرا و قیمت بلیت ۱۵۴ هزار تومان توانست ۱۴۹۳ تماشاگر را جذب کند و به فروش ۲۱۸ میلیون و۹۵۷و۲۰۰ تومان دست یافته است.

در تماشاخانه سنگلج، نمایش «مکبث الدوله» به کارگردانی حامد شیخی که از ۱۱ شهریور با ظرفیت سالن۲۳۶ صندلی به صحنه رفته است، با ۴ اجرا، میزبان ۳۲۶تماشاگر بوده است. این نمایش با احتساب قیمت بلیت ۱۹۸ هزار تومانی، مبلغ ۳۰میلیون ۱۳۹ هزار و ۲۰۰ تومان فروش دست یافته است.

در همین سالن نمایش «آماس» به کارگردانی آرش سنجابی که از تاریخ ۱۲ مرداد با ظرفیت ۲۳۶ صندلی به روی صحنه رفته است، با ۲۵ اجرا، میزبان ۷۲۰ تماشاگر بوده است. این نمایش با احتساب قیمت بلیت ۱۰۴میلیون و ۹۸۷ هزار تومان فروش دست یافته است.

مجموع تعدادکل تماشاگران مجموعه تئاترشهر، تالار هنر و تماشاخانه سنگلج از شروع تا روز جمعه ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۴ (با احتساب مهمان و تخفیف) به عدد ۲۵۴۸۲ تن رسیده است.