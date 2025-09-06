پخش زنده
نکوداشت هنریک ایبسن، نمایشنامهنویس برجسته جهان توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی با همکاری سفارت نروژ در تهران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این آیین که روز دوشنبه، ۱۷ شهریور از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در تالار همایشهای بینالمللی سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار میشود، غلامرضا امیرخانی، رئیس سازمان و پال بیورنستاد، سفیر نروژ در تهران به ایراد سخنرانی میپردازند.
در این نشست قطبالدین صادقی، نمایشنامهنویس و استاد هنرهای نمایشی، با محور «ایبسن؛ درامنویس آشوبگر و پیشتاز» به بررسی نوآوریهای آثار ایبسن میپردازد و اردشیر صالحپور، پژوهشگر و استاد دانشگاه، با ارائه «مروری بر آیینهای نکوداشت ایبسن در ایران»، تجربههای پیشین در معرفی و تکریم این نویسنده را بازخوانی میکند.
همچنین نادر برهانیمرند، کارگردان تئاتر، تازهترین تجربه کارگردانی خود بر نمایشنامه «مرغابی وحشی» را معرفی و جایگاه ایبسن در تئاتر ایران و جهان را بررسی میکند.
میکاییل شهرستانی، هنرمند شناختهشده تئاتر ایران، به اجرای خوانش گزیدهای از نمایشنامه «دشمن مردم» میپردازد و نینا ماری اونسن از مرکز مطالعات ایبسن دانشگاه اسلو نیز به صورت آنلاین در این رویداد سخنرانی دارد. در حاشیه این آیین، نمایشگاهی از آثار مرتبط با ایبسن شامل نمایشنامهها، پایاننامههای پژوهشی و نمونههایی از دستنوشتههای این نویسنده برپا میشود.
هنریک ایبسن (۱۹۰۶-۱۸۲۸) از بزرگترین نمایشنامهنویسان تاریخ و پدر نمایشنامهنویسی مدرن جهان به شمار میرود.
آثار او مانند «خانه عروسک»، «هدا گابلر» و «دشمن مردم»، تحولی عظیم در هنر نمایش ایجاد کرد و همچنان الهامبخش تئاتر معاصر در سراسر جهان است.