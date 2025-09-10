پخش زنده
تنگ بستانک در کامفیروز شهرستان مرودشت با طبیعت کوهستانی، آبشارها و درختان بلند، هر تابستان میزبان گردشگران از سراسر کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، تنگ بستانک که به «بهشت گمشده» کامفیروز معروف است، در میان مناطق گردشگری استان فارس، با رودهای روان، چشمههای پُرآب و طبیعت سرسبز کوهستانی، مقصدی محبوب برای گردشگران محسوب میشود.
این منطقه به مساحت ۲۰ هزار هکتار در حوزه آبخیز سد درودزن واقع شده و ارتفاع آن از سطح دریا ۱۷۴۰ متر است. سالانه حدود ۳۳ میلیون متر مکعب آب از این منطقه عبور میکند.
پوشش گیاهی متنوع، آبشارهای کم ارتفاع و رودخانههای پرآب از ویژگیهای شاخص تنگ بستانک هستند. کف دره این منطقه سنگی است و رویشگاه درختان چنار، گردو و گیاهان سایهپسند به شمار میآید که در فضای کم نور برای دسترسی به نور رقابت دارند و قامت بلند و پوشش به هم پیوستهای ایجاد کردهاند.
بهشت گمشده در فاصله ۱۲۰ کیلومتری شمال غرب شیراز قرار دارد و به همین علت هر تابستان گردشگران بسیاری از نقاط مختلف کشور را جذب خود میکند.