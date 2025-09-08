نقش بی بدیل رزمندان و شهدای کهگیلویه و بویراحمد در دفاع مقدس
کهگیلویه و بویراحمد با بیش از ۲ هزار شهید و ۱۳ هزار رزمنده جانباز، نقش بیبدیلی در دفاع مقدس ایفا کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس با اشاره به نقشههای دشمن برای شکستن وحدت ملی گفت: دشمن برای شکستن وحدت نقشه میکشد و توطئه میچیند. سرهنگ خواست خدایی با اشاره به برنامههای هفته دفاع مقدس، افزود: هفته دفاع مقدس از ۳۱ شهریور، همزمان با سالگرد هجوم سراسری رژیم بعث عراق به ایران، آغاز و تا ۷ مهرماه ادامه دارد که شعار این هفته نیز ما فاتحان قلهایم نام گذاری شده است.
خواست خدایی با اشاره به برگزاری همایش پیشکسوتان و فعالان دفاع مقدس و مقاومت که مهمترین برنامههای هفته دفاع مقدس است ادامه داد: این همایش امسال برای ششمین سال متوالی با حضور رهبر معظم انقلاب به صورت ویدئوکنفرانس در سراسر کشور برگزار میشود.
سهمیه استان ۶ هزار نفر است که ۵٠ درصد آنان خواهران و ۵٠ درصد برادران و از این تعداد نیز ۵٠ درصد پیشکسوتان و ۵٠ درصد فعالان و جوانان عرصه دفاع مقدس خواهند بود.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان، همچنین بر لزوم ثبت و مستندسازی تجربیات و اقدامات انجام شده در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تاکید کرد و گفت: از همه مدیران درخواست دارم اقدامات و برنامههای دستگاه متبوع خود در آن دوازده روز را به صورت روزشمار، همراه با عکس و مستندات به دبیرخانه ارسال کنند تا در قالب کتابچهای با عنوان حماسه جنگ دوازده روزه منتشر شود.
وی از تمامی دستگاههای اجرایی خواست: ستادهای هفته دفاع مقدس را در ادارات و شهرستانها تشکیل دهند و با فضاسازی محیطی با شعار ما فاتحان قلهایم و استفاده از تصاویر شهدای استان، در گرامیداشت این هفته مشارکت فعال داشته باشند.
فتاح محمدی نیز در این نشست گفت: دفاع مقدس تنها یک رویداد تاریخی نیست، بلکه یک فرهنگ و سبک زندگی است که ریشه در اصالت تمدنی، فرهنگی و تاریخی ما دارد؛ این فرهنگ، اصول حکمرانی و مدیریتی را برای ما به ارمغان آورده که هم در سطح داخلی و هم در عرصه بینالمللی کاربرد دارد.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد در ادامه با اشاره به نقش آحاد ملت در دوران دفاع مقدس، افزود: مردم ایران در هشت سال دفاع مقدس و همچنین در دوازده روز دفاع اخیر، نشان دادند که با وحدت و انسجام میتوانند در برابر هرگونه تهدیدی از تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشور دفاع کنند، این فرهنگ مقاومت، امروز به عنوان یک الگوی وجودی جدید، میتواند ساختار حکمرانی داخلی و بینالمللی را هدایت کند.
معاون سیاسی امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه دشمنان به دنبال تحریف و فراموشی این فرهنگ هستند، افزود: امروزه قدرت رسانهای دشمن بسیار گسترده شده و جنگ رسانهای شدیدی در جریان است لذا برگزاری برنامههای هفته دفاع مقدس و مستندسازی دستاوردهای این دوره، میتواند در برابر این جنگ رسانهای ایستادگی کند و فرهنگ مقاومت را به نسل آینده انتقال دهد.
محمدی با اشاره به نقش کهگیلویه و بویراحمد در دوران دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: این استان با وجود جمعیت کم، بیشترین تعداد رزمنده را در عملیات فتح خرمشهر داشت، اما متأسفانه به دلیل کمبود امکانات و نبود مستندسازی مناسب، نام آن به خوبی در تاریخ دفاع مقدس ثبت نشده است.
وی بیان کرد: امروز باید با حساسیت بالا، اقدامات و نقش آفرینیهای این استان در دفاع مقدس دوازده روزه مستندسازی شود تا جایگاه واقعی آن در تاریخ ملی تبیین شود.
وی تصریح کرد: مستندسازی نقش استان در دفاع مقدس، نه تنها برای ثبت تاریخ، بلکه برای الگوسازی و انتقال این فرهنگ به نسل جوان ضروری است. از تمامی عزیزانی که در این زمینه تجربه یا اطلاعاتی دارند، تقاضا میکنم آن را در اختیار ما قرار دهند تا بتوانیم این گنجینه ارزشمند را حفظ کنیم.
معاون سیاسی امنیتی استانداری در بخش دیگری از سخنان خود، به برنامههای پیشنهادی برای هفته دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: برگزاری شب شعر، شب خاطره، و برنامههای فرهنگی در نهادهای مختلف از جمله آموزش و پرورش، دانشگاهها، بنیاد شهید و میراث فرهنگی، میتواند در انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل جوان مؤثر باشد.