دبیر شورای اقدام مشترک ستاد تنظیم بازار استان مرکزی: فروش مرغ از مهر امسال در گروی پیوستن به سامانه رصدیار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نوراللهی گفت: سامانه رصدیار برای نظارت بر زنجیره تولید از تولید کننده تا خرده فروشی تهیه شده و باید مورد توجه اصناف و مرغ فروشان باشد.
او با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون نظارت بر بازار تولید استان مرکزی روند نزولی به خود گرفته، افزود: تشدید بازرسیها از دیگر مصوبات نشست ستاد تنظیم بازار استان مرکزی بود تا ساماندهی بیشتری متوجه بازار و خریدهای مردم باشد.