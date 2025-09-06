به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نوراللهی گفت: سامانه رصدیار برای نظارت بر زنجیره تولید از تولید کننده تا خرده فروشی تهیه شده و باید مورد توجه اصناف و مرغ فروشان باشد.

او با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون نظارت بر بازار تولید استان مرکزی روند نزولی به خود گرفته، افزود: تشدید بازرسی‌ها از دیگر مصوبات نشست ستاد تنظیم بازار استان مرکزی بود تا ساماندهی بیشتری متوجه بازار و خرید‌های مردم باشد.