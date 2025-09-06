پنج تصویرگر ایرانی به مرحله نهایی مسابقه معتبر «فرفره طلایی» چین ۲۰۲۵، راه یافتند.

راهیابی آثار ۵ تصویرگر ایرانی به مرحله نهایی مسابقه «فرفره طلایی»

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این رویداد بین‌المللی، ۵۰ اثر در بخش «انتشارات کتاب» و ۱۹ اثر در بخش «تجاری» برگزیده شده است.

تصویرگران ایرانی شامل پروین حیدری‌زاده، مژده کیان‌زاده، بهاره سعادتمندی، مریم محمودی‌مقدم و نجلا مهدوی‌اشرف در فهرست نهایی حضور دارند.

کتاب «خورشیدی در صحرای ترکمن» به تصویرگری نجلا مهدوی‌اشرف از تولیدات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است که به جمع آثار منتخب راه یافته است.

دهمین دوره مسابقه «فرفره طلایی» با شرکت حدود ۲هزار و ۸۲۸ اثر از ۷۸ کشور جهان برگزار شد. هیئت داوران این دوره متشکل از ۸ داور از کشور‌های چین، کره، ایتالیا، بلژیک، آمریکا و آلمان است.

این مسابقه که از سال ۲۰۱۵ آغاز به کار کرده، فرصتی ارزشمند برای تصویرگران جوان فراهم کرده تا استعداد‌های خود را در سطح جهانی به نمایش بگذارند و در عین حال، پلی میان تصویرگران و ناشران در سراسر جهان ایجاد کند.

«فرفره طلایی» تنها یک مسابقه نیست، بلکه برنامه‌ای جامع شامل نمایشگاه، کتاب سال تصویرگری و کمپین‌های تبلیغاتی گسترده به شمار می‌رود.

آثار ۶۹ فینالیست در کاتالوگ ویژه مسابقه منتشر خواهد شد و از ۲۳ تا ۲۵ آبان ۱۴۰۴ (۱۴ تا ۱۶ نوامبر ۲۰۲۵) در نمایشگاه تصویرسازی «فرفره طلایی» در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی کتاب کودک شانگهای چین به نمایش گذاشته می‌شود.

در آستانه آغاز نمایشگاه، هیئت داوران بار دیگر برندگان نهایی را معرفی خواهند کرد. این جایزه‌ها شامل دو جایزه بزرگ برای یک تصویرگر چینی و یک تصویرگر بین‌المللی، جایزه ویژه و جایزه مردمی است.