به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ همزمان با هفته وحدت ودر گرامیداشت میلاد باسعادت پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع)، آیین باشکوه مولودی‌خوانی در مسجد رسول‌الله روستای گرناویک بخش قطور شهرستان خوی برگزار شد.

این مراسم با حضور علمای اهل سنت، مسئولان محلی و اقشار مختلف مردم منطقه همراه بود و علمای اهل سنت با قرائت مولودی و بیان فضائل پیامبر رحمت (ص)، پیام وحدت، همبستگی و برادری مسلمانان را یادآور شدند.

فضای معنوی مسجد با صلوات و همراهی مردم، آکنده از سرور و شادی اسلامی شد و سخنرانان بر نقش هفته وحدت در تقویت انسجام اجتماعی و همدلی میان شیعه و سنی تأکید کردند.

این آیین معنوی در پایان با دعا برای تعمیق وحدت مسلمانان، اعتلای اسلام و سربلندی ایران اسلامی خاتمه یافت.