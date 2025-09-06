امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

مقابله با آلودگی پلاستیک با توسعه پلیمر‌ها

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۱۵- ۱۶:۲۵
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
اعتراف مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تخلف دو کارشناس این سازمان در ایران
اعتراف مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تخلف دو کارشناس این سازمان در ایران
۱۴۰۴-۰۶-۱۳
سالگرد رونمایی از موشک بالستیک قدر، موشکی برای وحشت صهیونیست‌ها
سالگرد رونمایی از موشک بالستیک قدر، موشکی برای وحشت صهیونیست‌ها
۱۴۰۴-۰۶-۱۳
حاشیه‌های سفر رئیس قوه قضائیه به استان خوزستان
حاشیه‌های سفر رئیس قوه قضائیه به استان خوزستان
۱۴۰۴-۰۶-۱۲
کلاکت، بسته هنر و سینما ۱۴۰۴/۰۶/۱۳
کلاکت، بسته هنر و سینما ۱۴۰۴/۰۶/۱۳
۱۴۰۴-۰۶-۱۳
خبرهای مرتبط

تولید کیسه‌های فروشگاهی با مقاومت ۱۲ مگاپاسکال با فناوری بومی ایرانی

ایران‌پلاست، رویدادی هدفمند برای توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی

همه کشورها برای حل بحران آلودگی پلاستیک جهانی مسئولیت دارند

برچسب ها: صنعت پلیمر ، پلاستیک ، کاهش آلودگی های زیست محیطی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 