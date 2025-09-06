ممنوعیت خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن به دفاتر اسناد رسمی و بنگاه‌های مشاور املاک بردسکن ابلاغ شده است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دادستان بردسکن گفت: این موضوع از حیث اجرای مقررات مورد نظارت مستمر است و در صورت مشاهده هر گونه تخلف، مراتب مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

عباس درودی‌نیا هشدار داد: خریداران امتیاز طرح نهضت ملی مسکن از مشمولین طرح، با توجه به مقررات قانونی موجود، سرمایه خود را در معرض تضییع قرار خواهند داد.

او با اشاره به ارسال نامه‌ای به روسای اداره ثبت اسناد و اتاق اصناف، یادآور شد: هدف اصلی اجرای طرح نهضت ملی مسکن، رفع مشکل مسکن اقشار متوسط و ضعیف جامعه است و در صورت نظارت نداشتن صحیح، عملا خرید و فروش امتیاز مسکن، سودآوری اصلی برای دلالان و واسطه گران حوزه املاک خواهد داشت.

درودی‌نیا در ادامه افزود: نظر به اهمیت موضوع و نقش آن در پیشگیری از تشکیل پرونده‌های متعدد حقوقی، در صورت مشاهده هر گونه تخلف مراتب به صورت موردی برای پلمب مراکز متخلف و برخورد درخصوص مفاد این نامه به دادستانی گزارش شود.