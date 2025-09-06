به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، نماینده ولی فقیه در استان در نشست هماهنگی برنامه‌های هفته وحدت گفت: ندای وحدت ندای مبارک و گرامیداشت آن توصیه موحد امامین انقلاب اسلامی و مبدا انتشار ندای وحدت جهانی و ملی است.

حجت الاسلام والمسلمین فاطمی افزود: وقتی قراراست منادی وحدت در جهان باشیم باید منادی وحدت بین اقوام، احزاب، گروه‌های اجتماعی و... خودمان هم باشیم و هفته وحدت بهانه‌ای برای تحقق این مهم است.

دوازدهم تا هفدهم ربیع الاول هفته وحدت نام گذاری شده است.