جشنواره ملی آلبالو با هدف معرفی ظرفیتهای فرهنگی، کشاورزی و گردشگری منطقه، تقویت روحیه نشاط اجتماعی و حمایت از تولیدات بومی در شهر زنگنه ملایر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما استان همدان، این رویداد فرهنگی، اجتماعی با استقبال گسترده مردم و گردشگران همراه بود و جلوهای از نشاط اجتماعی و همبستگی منطقه را به نمایش گذاشت.
