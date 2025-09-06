جشنواره ملی آلبالو با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، کشاورزی و گردشگری منطقه، تقویت روحیه نشاط اجتماعی و حمایت از تولیدات بومی در شهر زنگنه ملایر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما استان همدان، این رویداد فرهنگی، اجتماعی با استقبال گسترده مردم و گردشگران همراه بود و جلوه‌ای از نشاط اجتماعی و همبستگی منطقه را به نمایش گذاشت.

