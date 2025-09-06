مسابقات ورزشی کارکنان ادارات خراسان رضوی به مناسبت هفته دولت، در دانشگاه فردوسی مشهد آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول کمیته ورزش کارکنان ادارات خراسان رضوی گفت: برگزاری این مسابقات در ۱۳ رشته تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

محمدرضا چینسری افزود: این مسابقات با دو رشته شطرنج و دارت در دو بخش آقایان و بانوان آغاز شده است که در بخش آقایان در رشته شطرنج، ۵۴ نفر از ۱۷ ارگان دولتی و در رشته دارت هم ۵۶ نفر در قالب ۱۴ تیم از ادارات مختلف حضور داشتند.

او ادامه داد: تیم‌های برتر این رقابت‌ها در قالب تیم خراسان رضوی به مسابقات کشوری اعزام خواهند شد.