به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ این مجتمع در حوزه انجام آزمونهای فرآوری بر روی انواع کانسنگ‌های مس، طلا، تیتانیوم، سرب، روی و سایر مواد معدنی، طراحی و ساخت مجتمع‌های استحصال فلزات گرانبها در شمال‌غرب کشور و همچنین اجرای آزمایشی کارخانه‌های مس و طلای دیلک‌وردی چالدران و فاز کاتدی مجتمع مس سونگون ورزقان و طرح های مشابه فعالیت می‌کند.

از دیگر مأموریت‌های این مجتمع می‌توان به کادرسازی و تربیت نیروی انسانی متخصص بومی در حوزه صنایع معدنی شمال‌غرب کشور اشاره کرد که نقش مهمی در توسعه پایدار و ارتقای توانمندی‌های منطقه‌ای ایفا می‌کند.