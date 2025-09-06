به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ رامین ابراهیمی، مدیر پایگاه قلعه فلک‌الافلاک با بیان اینکه رویدادهای بین‌المللی فرهنگی و هنری بستر تعامل سازنده ایران با جهان را فراهم می‌کنند، افزود: حضور گروه‌ها و هنرمندان خارجی در ایران، نه‌تنها زمینه‌ساز شناخت دقیق‌تر فرهنگ و تمدن ایرانی است، بلکه تصویری واقعی‌تر و روشن‌تر از کشورمان در ذهن جهانیان ترسیم می‌کند.

وی در پاسخ به دغدغه‌ها درباره احتمال آسیب به بناهای تاریخی در جریان این رویدادها، خاطرنشان کرد: با رعایت استانداردهای فنی و مرمتی، هیچ تهدیدی متوجه ابنیه تاریخی نخواهد بود. از جمله این اصول می‌توان به پرهیز از ایجاد هرگونه الحاق غیرضروری، اجرای برنامه‌ها در فاصله‌ای ایمن از عرصه اصلی، کنترل ارتعاشات و مدیریت ورود به نقاط پرخطر اشاره کرد.

ابراهیمی با اشاره به برگزاری رویدادهایی نظیر اجرای ارکستر فیلارمونیک ملی ارمنستان در تخت‌جمشید گفت: چنین برنامه‌هایی، دامنه اثرگذاری فراتر از مرزها را رقم می‌زنند و بُعد بین‌المللی می‌یابند. این روند نه‌تنها موجب معرفی ژرف‌تر ایران به دیگر ملت‌هاست، بلکه به بازسازی و تقویت تصویر فرهنگی کشور در سطح جهانی یاری می‌رساند.

مدیر پایگاه قلعه فلک‌الافلاک با تأکید بر اینکه حضور هنرمندان و گروه‌های فرهنگی خارجی تجربه‌ای مثبت و ماندگار از ایران را در ذهن آنان ثبت می‌کند، ادامه داد: مهمانان خارجی در فضایی امن، دوستانه و صمیمی با میراث غنی و سنت دیرینه مهمان‌نوازی ایرانیان آشنا می‌شوند و این تجربه‌ها به خاطرات ارزشمند و فراموش‌نشدنی بدل می‌گردد.

او تصریح کرد: این خاطرات مثبت همچون پلی فرهنگی عمل کرده و نه‌تنها موجب ارتقای شناخت و درک متقابل بین ملت‌ها می‌شوند، بلکه نقشی مؤثر در خنثی‌سازی تصویرسازی‌های نادرست و تبلیغات ایران‌هراسانه دارند.

ابراهیمی برگزاری چنین رویدادهایی را ابزاری نیرومند برای گشودن باب گفت‌وگو، تقویت تعامل و ایجاد اعتماد میان ملت‌ها دانست و افزود: این فرآیند در بلندمدت به بهبود چهره ایران در سطح جهانی کمک خواهد کرد.

وی در پایان تأکید کرد: رویدادهای فرهنگی و هنری، علاوه بر جلب توجه عمومی به میراث فرهنگی، بناهای تاریخی را به بستری پویا برای گفت‌وگو، تعامل و الهام بدل می‌سازند. تجربه موفق یک رویداد، انگیزه‌ای جدی برای تکرار آن در آینده ایجاد می‌کند، چراکه زمانی که مخاطبان داخلی و خارجی تجربه‌ای مثبت از حضور در این فضاها کسب کنند، تمایل بیشتری به مشارکت و تداوم این رویدادها خواهند داشت.