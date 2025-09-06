در پانزدهم شهریور ۱۳۶۰، منافقین با انفجار بمب در خیابان خیام تهران، حادثه‌ای تروریستی را رقم زدند که موجب کشته و زخمی شدن بسیاری از مردم شد.

این حادثه تلخ، نمونه‌ای از تلاش‌های منافقین برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی بود که با واکنش قاطع دستگاه‌های امنیتی مواجه گردید.

