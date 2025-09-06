پخش زنده
امروز: -
در پانزدهم شهریور ۱۳۶۰، منافقین با انفجار بمب در خیابان خیام تهران، حادثهای تروریستی را رقم زدند که موجب کشته و زخمی شدن بسیاری از مردم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در پانزدهم شهریور سال ۱۳۶۰، گروهک تروریستی منافقین با انجام یک عملیات بمبگذاری در خیابان خیام تهران، اقدام به ترور و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم بیگناه کردند.
این انفجار خونین باعث کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از شهروندان و نیروهای انقلاب شد و یکی از اقدامات خشونتآمیز و جنایتکارانه این گروه علیه امنیت و آرامش جامعه ایرانی به شمار میرود.
این حادثه تلخ، نمونهای از تلاشهای منافقین برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی بود که با واکنش قاطع دستگاههای امنیتی مواجه گردید.
به همین مناسبت گزارشی تهیه شده است که میتوانید در ادامه مشاهده کنید.