بازدید قضات استان آذربایجان شرقی از مجتمع طلای زرینداغ آستارگان، گامی در مسیر تقویت و اتقان آراء قضایی امور اقتصادی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جمعی از قضات دادگاههای تجدیدنظر، بدوی و دادسرای استان آذربایجان شرقی با حضور مهدی جوهری؛ رییس امور آموزش قوه قضاییه، محمدرضا بهرامن؛ رئیس خانه معدن ایران و جمعی از مسئولین استانی و منطقه از مجتمع طلای زرینداغ آستارگان بازدید کردند.
رییس امور آموزش قوه قضاییه در این بازدید که به منظور آشنایی قضات با ظرفیتها و چالشهای بخش معدن کشور برگزار شد، با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب بر اهمیت تحول اقتصادی، تاکید و عنوان کرد: اقتصاد؛ رکن رکین پیشرفت جوامع است.
جوهری گفت: بنابر بر تاکیدات جناب آقای دکتر موحدی؛ معاون محترم منابع انسانی و امور فرهنگی و در راستای سیاستهای آموزش محور این معاونت، آموزشهای تخصصی در قوه قضاییه در حوزههای متنوعی همچون محیطزیست، جرائم پزشکی، حقوق بازار سرمایه و گمرکات همگی بر پایه اقتصاد کشور طراحی شدهاند.
وی فزود: هرچه قاضی و ضابط نسبت به قوانین و مقررات اقتصادی اشرافیت بیشتری داشته باشند، آراء صادره متقنتر و روشنتر خواهد بود و بازدید از مجتمعهای صنعتی و معدنی و آشنایی با جزئیات فعالیت آنها نیز در همین راستا صورت میگیرد.
رییس امور آموزش قضات قوه قضائیه با اشاره به اهمیت بازدید میدانی در فرآیند دادرسی تصریح کرد: حضور قاضی در محل و ارزیابی ابعاد یک موضوع از از نزدیک بدون تردید مثمر ثمر است.
این مقام قضایی بازدید از معدن زرینداغ را علاوه بر ارتقای سطح علمی قضات، فرصتی برای قدردانی از فعالان عرصه اقتصاد دانست و گفت: وظیفه دولتمردان حمایت از صنعتگران است تا چراغ صنعت کشور روشن بماند. در غیر این صورت، بهرهبرداری ناصحیح از منابع طبیعی علاوه بر حیف و میل و نفوذ سودجویان، میتواند خسارتهای زیستمحیطی و بحرانهایی نظیر ناهنجاریهای کنونی در حوزه انرژی، آب و برق را به دنبال داشته باشد.
معدن طلای اندریان که در نزدیکی روستاهای اندریان، آستارگان و میوهرود در شمال شرق تبریز واقع شده، یکی از بزرگترین معادن طلای کشور به شمار میرود. این معدن حدود ۳۰ میلیون تن ذخیره قطعی با عیار پنج درصد دارد و کانسنگ آن از نوع رگهای در سنگهای آذرین و دگرگونی یافت میشود.