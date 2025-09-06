۱۴ میلیارد ریال جریمه قاچاقچی سیگار در یاسوج
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت: با گزارش ماموران انتظامی پاسگاه کاکان پرونده خودروی حمل کالای سیگار قاچاق، برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید حمزه لقمانی افزود: پرونده تخلف حمل ۳۸۲ هزار نخ سیگار قاچاق در شعبه چهارم بدوی رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی یاسوج رسیدگی شد.
وی افزود: شعبه با بررسی مستندات موجود در پرونده و ارائه نشدن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۱۳ میلیارد و ۲۷ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ادامه داد: همچنین برای خودروی حمل کالای قاچاق یک میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال به جریمه اضافه شد.
لقمانی اضافه کرد: این شعبه در مجموع متخلف را به پرداخت ۱۴ میلیارد و ۶۴۹ میلیون ریال محکوم کرد.