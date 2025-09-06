مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت: با گزارش ماموران انتظامی پاسگاه کاکان پرونده خودروی حمل کالای سیگار قاچاق، برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحم د، سید حمزه لقمانی افزود: پرونده تخلف حمل ۳۸۲ هزار نخ سیگار قاچاق در شعبه چهارم بدوی رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی یاسوج رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه با بررسی مستندات موجود در پرونده و ارائه نشدن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۱۳ میلیارد و ۲۷ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.