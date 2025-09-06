پخش زنده
امروز: -
فراخوان نهمین دوره «جشنواره تلویزیونی مستند»، در همه بخشها، تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علاقهمندان میتوانند آثار خود را در بخشهای فیلم مستند، مجموعه مستند، عکس مستند، مستندنگاری و گزارش مستند تصویری - خبری و بخشهای ویژه ایران عزیز با موضوع دفاع مقدس ۱۲ روزه، محیط زیست و تولید ایرانی، تا ۳۰ شهریورماه در تارنمای جشنواره تلویزیونی مستند ثبت نام کنند.
لازم به ذکر است که این آخرین مهلت ارسال آثار بوده و دیگر تمدید نخواهد شد.
همچنین با اعلام دبیرخانه جشنواره تلویزیونی مستند، آثار ارسالی در بخش فیلم مستند و مجموعه مستند برای دوره بعدی جشنواره، باید تولید سال ۱۴۰۳ به بعد باشند.