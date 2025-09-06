به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در بخش‌های فیلم مستند، مجموعه مستند، عکس مستند، مستندنگاری و گزارش مستند تصویری - خبری و بخش‌های ویژه‌ ایران عزیز با موضوع دفاع مقدس ۱۲ روزه، محیط زیست و تولید ایرانی، تا ۳۰ شهریورماه در تارنمای جشنواره‌ تلویزیونی مستند ثبت نام کنند.

لازم به ذکر است که این آخرین مهلت ارسال آثار بوده و دیگر تمدید نخواهد شد.

همچنین با اعلام دبیرخانه‌ جشنواره‌ تلویزیونی مستند، آثار ارسالی در بخش فیلم مستند و مجموعه مستند برای دوره‌ بعدی جشنواره، باید تولید سال ۱۴۰۳ به بعد باشند.