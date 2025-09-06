پخش زنده
شهردار بافق گفت: هفتمین جشنواره تابستانه شهرداری بافق همزمان با چهارمین جشنواره خرما از ۱۹ تا ۲۱ شهریورماه سال جاری در نخلستان ۵۰ هکتاری شهرداری برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سید علی نوروززاده با اشاره به ثبت این جشنواره در تقویم ۶۲ جشنواره ملی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کشور گفت: این رویداد جلوهای نوین از گردشگری کشاورزی و معرفی ظرفیتهای بومی بافق به شمار میآید که در قالبی علمی، فرهنگی و سرگرمکننده برای تمامی گروههای سنی تدارک دیده شده است.
وی افزود: در این جشنواره علاوه بر معرفی جاذبههای گردشگری، فعالان شاخص حوزه بستهبندی و فرآوری خرما از استانهای مختلف کشور حضور خواهند داشت و برنامههای متنوع فرهنگی، هنری و ورزشی برای خانوادهها و گردشگران برگزار میشود.
شهردار بافق تصریح کرد: شرکت در تمامی بخشهای جشنواره، اعم از برنامههای عمومی و کارگاههای علمی و آموزشی، برای شهروندان و گردشگران از سراسر کشور کاملاً رایگان خواهد بود.