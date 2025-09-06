برنامه مذهبی پاسخ به مسائل شرعی شهروندان اهل سنت در صدا و سیمای مرکز خلیج فارس تولید و پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، مدیر کل صدا و سیمای مرکز خلیج فارس در نشست هم اندیشی با نماینده ولی فقیه در استان و علمای اهل سنت هرمزگان گفت: تولید و پخش این برنامه با دستور پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما و با هدف وفاق و همدلی اجرا می‌شود.

محسن رئیسی افزود: از این هفته قرار است یک برنامه سی دقیقه‌ای برای پاسخ به مسائل شرعی شهروندان اهل سنت استان با حضور علمای این مذهب در صدا و سیمای مرکز خلیج فارس تولید و پخش شود.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان گفت: تولید و پخش چنین برنامه‌هایی فرصت مناسبی برای تقویت وحدت و جامعه اهل سنت استان است.

آیت الله محمد عبادی زاده افزود: نقش آفرینی علمای اهل سنت در صدا و سیمای مرکز خلیج فارس باید ادامه یابد.

نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری هم در این مراسم گفت: عدالت اجتماعی و وحدت در بین مردم با تولید و پخش برنامه‌های مذهبی اهل سنت در صدا و سیما بیشتر می‌شود.

آیت الله محسن ابراهیمی افزود: با استفاده از ظرفیت علمی علمای اهل سنت، مباحث دینی بهتر مطرح میشود.

شیخ یوسف جمالی امام جمعه مسجد جامع اهل سنت بندرعباس گفت: امیدواریم این طرح در صدا و سیمای مرکز خلیج فارس تداوم داشته باشد.