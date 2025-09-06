پخش زنده
مدیر مرکز اسلامی آذربایجان غربی گفت: تمدن سازی اسلامی و امت اسلامی از هم جدا پذیر نیستند و لزوم ایجاد تمدن نوین اسلامی وحدت امت اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجت الاسلام موسوی در سومین همایش «عالم تمدن، ساز» که در مصلای ارومیه برگزار شد، اظهار داشت: سال گذشته رهبر معظم انقلاب بر لزوم امت سازی تاکید کرده و فرمودند؛ «ما امروز فاقد امّت اسلامی هستیم، کشورهای اسلامی زیادند، نزدیک دو میلیارد مسلمان در دنیا زندگی میکنند، امّا عنوان «امّت» را نمیتوان بر این مجموعه گذاشت؛ چون هماهنگ نیستند، چون یکجهت نیستند. امّت یعنی مجموعه انسانهایی که در یک جهت، به سوی یک هدف، با یک انگیزه دارند حرکت میکنند؛ ما اینجور نیستیم، ما متفرّقیم.»
وی ادامه داد: تمدن سازی اسلامی و امت اسلامی از هم جدا پذیر نیستند و لزوم ایجاد تمدن نوین اسلامی وحدت امت اسلامی است.
مدیر مرکز اسلامی آذربایجان غربی تصریح کرد: ما میتوانیم امت اسلامی ایجاد کنیم، صرفا توجه به نکات مشترک مهم است، در کنار توجه به نکات مشترک دغدغههای مشترک باید داشته باشیم که میتواند در امت سازی کمک کند.
وی خاطرنشان کرد: اگر به متون دینی مراجعه کنیم براساس حاکمیت الهی مهمترین هدف انبیا وحدت بود و باید دغدغه مشترک را صراحت دهیم و حاکمیت دین مهمترین دغدغه است
حجت الاسلام موسوی یادآور شد: تحلیلهای ما باید فرامکانی و بر اساس مبانی دینی باشد که این امر موجب تحقق تمدن اسلامی خواهد شد.
وی با تاکید بر لزوم مشخص شدن وجوه حاکمیت دین با حاکمیت طاغوت، تصریح کرد: جوامع اسلامی باید نسبت خود با حاکمیتهای طاغوتی مشخص کنند.
مدیر مرکز اسلامی آذربایجان غربی به اشاره به سومین همایش فرهیختگانی عالم تمدن ساز گفت: ما در این همایش که در پنج کارگروه تشکیل شده، دغدغههای مشترک جهان اسلام را در تمدن نوین اسلامی بررسی میکنیم.