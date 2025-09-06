رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی: در جلسه‌ای با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در خصوص سفر ریاست جمهوری به استان مرکزی بحث و تبادل نظر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ محمد بیات گفت: مقرر شد تا با احصاء اطلاعات از طریق نهاد‌های اجرایی ظرف دو هفته آینده و با اِجماع نظر نمایندگان استان و همچنین نهاد‌های اجرایی بتوانیم مطالبات استانی را تجمیع کرده و به صورت متمرکز از رئیس جمهور و هیئت دولت مطالبه داشته باشیم.

او افزود: امکان چالش و مشکل در تخصیص اعتبارات ملی وجود دارد که بایستی به دنبال اعتبارات جدا از هم باشیم و بر این اساس با توزیع اوراق اسلامی و یا ماده ۵۶ قانون بودجه، حدود ۵۰ همت استحصال کرده و با این اعتبارات طرح‌های نیمه تمام به اتمام برسند.

اعتبارات حوزه مدیریت بحران هم از دیگر موضوعاتی بود که رئیس مجمع نمایندگان استان به آن اشاره کرد و گفت: در بند «م» ماده ۲۸ تبصره ۱۱ مدیریت بحران، قبل از توزیع اعتبارات باید نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی اخذ شود تا بتوانیم اعتبارات ملی را هم در ضمیمه این اعتبارات داخل کنیم.

تلاش برای افزایش حقوق دولتی معادن، افزایش پایه بودجه و به حداقل رساندن کسری بودجه در حوزه بهداشت و درمان و نظارت بر انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا از دیگر موضوعاتی بود که رئیس مجمع نمایندگان استان به آن اشاره کرد.