نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی گفت: وحدت مسیر پیروزی است موجب میشود که توطئههای نظام استکبار ناکام بماند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ حجتالاسلام والمسلمین رضا نوری در مراسم محوری هفته وحدت که در مسجد جامع شهر غلامان برگزار شد، با تاکید بر اهمیت وحدت میان مسلمانان گفت: ادیان اشتراکات زیادی دارند و همه به یک پیامبر اعتقاد دارند و یک کتاب را اصل و اساس مسائل اخلاقی و معیشتی میدانیم.
وی افزود: همه اقوام رو به یک قبله نماز میخوانند و مناسک حج را با هم اجرا میکنیم و تنها اختلافاتی جزئی وجود دارد.
امام جمعه بجنورد گفت: اختلاف از نقشههای نظام استکبار است و مردم باید آگاه باشند تا در این خصوص ضربه نخورند، وحدت مسیر پیروزی است و افتراق موجب میشود که نظام استکبار به خواسته خود برسد.
نماینده ولی فقیه در خراسانشمالی در ادامه با اشاره به وضعیت منطقه، افزود: جدایی و اختلاف در سوریه نماد بارزی است که توسط اسرائیل ایجاد شده است، اگر پیامبر امروز زنده بودند، با کدام جبهه همراه میشد؟
وی تاکید کرد: نظام استکبار اهل رحم نیست و امروز روز مقاومت و مبارزه و جهادی کبیر است.
تاکید بر عمل به قرآن و وحدت جامعه
علمای اهل سنت خراسانشمالی هم در این همایش با تاکید بر عمل به قرآن و حفظ وحدت میان مسلمانان، نقش آموزههای دینی در پیشگیری از فتنهها و تقویت انسجام اجتماعی را برجسته کردند.
آخوند کمالی گفت: راه بیرون رفت از فتنههای عصر حاضر، تبعیت و عمل به قرآن است.
وی با تاکید بر نقش قرآن به عنوان چراغ راهنمای جامعه مسلمانان افزود: کتاب خداوند تنها راهنمای زندگی فردی نیست، بلکه نقشه راهی برای وحدت و همبستگی مسلمانان نیز محسوب میشود.
آخوند کمالی افزود: در شرایط کنونی که جهان با بحرانها و چالشهای متعددی مواجه است، تکیه بر آموزههای قرآنی و انسجام مسلمانان بهترین راهکار برای عبور از مشکلات است.
آخوند سرفراز از دیگر علمای اهل سنت استان در ادامه این همایش گفت: امام خمینی (ره) هفته وحدت را پایهگذاری کردند و این مسیر باید با جدیت ادامه یابد.
وی با تأکید بر زندگی مسالمتآمیز اقوام در کنار یکدیگر گفت: رعایت آداب و رسوم اقوام و همزیستی مسالمتآمیز، از قدرت جمهوری اسلامی محسوب میشود.
آخوند سرفراز افزود: مسلمانان باید وحدت را پیشه کنند و از رهبری واحد تبعیت نمایند. ایجاد اختلاف در جامعه درست نیست و باید از آن دوری کرد. وظیفه مسلمانان است که در مسیر ولایت حرکت کرده و زیر یک پرچم به خاطر منافع امت اسلامی فعالیت کنند.
وی همچنین تأکید کرد که نشست اقوام در کنار یکدیگر تمامی توطئههای دشمنان را برملا میکند و هر چه بیشتر با هم و در کنار هم باشیم، دشمنان توان مقابله با ما را نخواهند داشت.
هفته وحدت از ۱۲ ربیعالاول سالگرد میلاد پیامبر اسلام (ص) بنابر روایات اهل سنت تا ۱۷ ربیعالاول ولادت حضرت محمد (ص) بنابر روایات شیعه است؛ هفتهای که با تدبیر ویژه بنیانگذار انقلاب اسلامی به یکی از اثرگذارترین ایام در ایجاد وحدت و دوستی هرچه بیشتر بین مسلمانان جهان و به خصوص ایران تبدیل شده است.