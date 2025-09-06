به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل، در آئین تکریم و معارفه امام جمعه سراب، با اشاره به لزوم توجه مسئولان، مردم و سرمایه گذاران به شعار سال افزود: تاکید مقام معظم رهبری در راستای توسعه سرمایه‌گذاری برای تولید، باید در جامعه آثار خود را نشان داده و موجب افزایش توان اقتصادی مردم و منجر به کاهش بیکاری شود.

وی با بیان اینکه دشمنان نظام اسلامی در توطئه‌های خود در حوزه‌های فرهنگی، تحریم‌های اقتصادی و جنگ‌های ترکیبی با شکست مواجه شده‌اند افزود: تنها امید استکبار جهانی ایجاد ضعف در حوزه اقتصادی مردم است و مسئولان باید با تسهیل در امور سرمایه گذاری مردم مانع از تحقق اهداف دشمنان شوند.

امام جمعه تبریز با گرامیداشت هفته وحدت بر لزوم انسجام و یکپارچگی در جامعه تاکید کرد و افزود: ائمه جمعه استان باید همدلی بین مردم و مسئولان عامل وحدت بوده و با برنامه ریزی‌های منظم موجب تشویق و جذب نوجوانان و جوانان به مساجد و مراکز علمی و فرهنگی باشند.

حجت الاسلام والمسلمین مطهری اصل با اشاره به قدمت تاریخی و فرهنگی شهرستان سراب گفت: مردمان این منطقه دارای مدنیت و تمدنی کهن است و از نظر علم و آگاهی عالمان و مفاخر بزرگ فرهنگی همچون علامه امینی، آیت الله ملکوتی در این دیار تربیت و رشد یافته‌اند.

مجیدنصیر پور، نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم با اشاره به پیگیری‌های انجام شده در راستای توسعه فعالیت‌های اقتصادی در حوزه گردشگری گفت: در این بخش در سال جاری ۱۸ طرح با بیش از ۶ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری و اشتغالزایی مستقیم برای هزار نفر در حال اجرا است که این طرحها از ۲۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

در پایان این مراسم از زحمات و تلاش‌های ۱۴ ساله حجت‌الاسلام علی اکبر اکرمی قدردانی و حجت الاسلام سید محمد طباطبایی به عنوان امام جمعه جدید سراب معرفی شد. حجت الاسلام طباطبایی، پیش از این مسئولیت امامت جمعه بخش یامچی را عهده دار بود.