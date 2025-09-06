به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی اکبر صالحی در مراسم اعطای نشان دانشمند جوان که در فرهنگستان علوم برگزار شد، با اشاره به هزار و پانصدمین سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص) افزود: با بهره گیری از تجربه ۵ دوره برگزاری جایزه مصطفی (ص) در سال ۱۴۰۲ جایزه دیگری تحت عنوان مدال دانشمند جوان بنیان نهاده شد؛ ابتکاری که به پاس تکریم و تشویق نسل آینده سازان علم و فناوری در جهان اسلام به همت بنیاد علم و فناوری مصطفی (ص) آغاز شد.

وی با بیان اینکه این مدال با پشتوانه وقف های دو دانشمند پروفسور اوگور شاهین و پروفسور امید فرخزاد برگزیدگان جایزه مصطفی(ص) در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۲ بوده است، اظهار کرد: این مدال هر دو سال یک بار به دانشمندان نخبه زیر ۴۰ سال که دارای آثار نوآورانه و مؤثر در بهبود زندگی بشر باشند، تعلق می گیرد. توجه به دانشمند جوان و پاسداشت آثار علمی و فناورانه آنها تنها یک تکریم ساده نیست؛ بلکه سرمایه گذاری است که نوید برپایی تمدن اسلامی را می‌دهد.

صالحی به بیان فرایند داوری این دوره از مدال دانشمند جوان پرداخت و یادآور شد: فراخوان این دوره در بهمن ماه ۱۴۰۲ منتشر شد و نهادهای نامزد کننده جامعه علمی تا شهریور ۱۴۰۳ فرصت داشتند تا نامزدهای خود را به دبیرخانه مدال دانشمندان معرفی کنند. همزمان دبیرخانه با رصد و شناسایی دستاوردهای درخشان دانشمند جوان دانشمندان جهان اسلام فهرستی بلند از نامزدها فراهم آورد.

رئیس کمیته علمی بنیاد مصطفی(ص) خاطر نشان کرد: در نهایت ۱۰۰۲ پرونده علمی و فناورانه در سه حوزه اصلی به دبیرخانه رسید که از این تعداد ۲۰۷ پرونده در حوزه علم و فناوری اطلاعات و ارتباطات، ۸۱ پرونده در حوزه علم و فناوری زیستی و پزشکی و ۷۱۴ پرونده در حوزه علوم پایه و مهندسی بوده است.

صالحی اضافه کرد: بر اساس شاخص های دقیق داوری همچون نوآوری علمی، پیشرو بودن اثر، ماندگاری و میزان تاثیرگذاری آن بر مرزهای دانش و جامعه و صنعت طی چند مرحله غربالگری، ارزیابی تخصصی و داوری بین‌المللی پرونده ها بررسی شد.

وی، معیارهایی همچون انتشار در مجلات معتبر علمی، قابلیت تبدیل به فناوری، ثروت و نقش آفرینی در ارتقای سلامت، محیط زیست و رفاه عمومی را از مهم‌ترین ملاک های انتخاب برگزیدگان این دوره عنوان کرد.

صالحی ادامه داد: پس از فرایندی دقیق و شفاف سه دانشمند جوان با دستاوردهایی درخشان و الهام‌بخش برگزیده شدند که امروز در این آیین مفتخر به دریافت مدال دانشمند جوان خواهند شد.