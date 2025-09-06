به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حسین نجف زاده گفت: پرونده راننده تاکسی برای فروش غیرمجاز ۴۵۰ لیتر بنزین با واگذری کارت سوخت به شخص ثالث به ارزش ۳۸۵ میلیون ریال در شعبه ششم ویژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۱۵۷ میلیون ریال جریمه نقدی معادل سه برابر میزان تخلف محکوم کرد.

به گفته نجف زاده کارشناسان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه شهرستان ارومیه گزارش تخلف را در بازرسی تراکنش کارت یک راننده تاکسی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.