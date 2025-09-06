به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجتبی ظفری پور در برنامه گفت‌و‌گو ویژه خبری شبکه خوزستان گفت: در کل کشور ۱۰۱ هزار تعاونی مشغول فعالیت هستند که در استان این تعداد، بیش از ۵ هزار شرکت تعاونی است.

وی با اشاره به اینکه بیشترین تعداد شرکت‌های تعاونی در استان در بخش کشاورزی، دامپروری و شیلات است، افزود: ۹۵ درصد در بخش کشاورزی، ۷۵ درصد در بخش پرورش میگو، ماهی و آبزی پروری، ۸۰ درصد در بخش شهرک‌های کشاورزی و شیلات، ۶۰ درصد در بخش حمل و نقل درون و برون شهری و ۳۴ درصد در بخش مسکن در استان خوزستان مربوط به شرکت‌های تعاونی است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان بیان کرد: در یک سال گذشته ۱۲۴ شرکت تعاونی در بخش‌های مختلف در استان خوزستان راه اندازی شده است و علاقمندان می‌توانند جهت تشکیل تعاونی به ادارات کار و رفاه اجتماعی در شهر‌های استان مراجعه نمایند.

ظفری پور با اشاره به اینکه هم اکنون در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، شیلات، بهداشت و درمان و مسکن تعاونی‌ها در استان مشغول به فعالیت هستند، اظهار کرد: استان خوزستان در بخش صادرات سبزی و صیفی جات توسط تعاونی‌ها پیشتاز است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ویژه برنامه‌های هفته تعاون اشاره کرد و گفت: در این هفته ۲۶ طرح تعاونی در استان به بهره برداری می‌رسد که در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، صنعتی و مسکن است. در این هفته نیز کلنگ تعاونی مسکن در شهرستان اهواز به زمین زذه خواهد شد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان خاطر نشان کرد: در سال گذشته یک همت تسهیلات به ۱۶۶ شرکت تعاونی در استان پرداخت شد و در سال جدید با استفاده از تبصره ماده ۱۸ قانون بودجه، ۱۶.۵ درصد از محل این اعتبارات به بخش تعاون استان اختصاص یافت که می‌تواند در جهت حمایت از تعاونی‌های خوزستان اثرگذار باشد.

ظفری پور بیان کرد: یکی از برنامه‌های در دستور کار این اداره کل راه اندازی شرکت‌های تعاونی محله محور است که در راستای برنامه‌های دولت در توسعه خدمات محله محور می‌باشد.

وی ادامه داد: در سال جاری ۱۲ تعاونی برتر در استان خوزستان معرفی شدند که از میان این شرکت‌ها ۲ تعاونی به نام تعاونی ملی مورد تقدیر قرار گرفتند.