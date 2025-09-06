«کتاب شبحی در پشت بام» نوشته مجید ملامحمدی اثری از انتشارات به نشر، برای آشنایی نوجوانان با کشف حجاب رضاخانی، نامزد بخش داستان کوتاه و رمان نوجوان چهارمین جایزه ادبی شهید اندرزگو شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، این اثر متشکل از ده داستان نیمه بلند است که به اتفاقات دوره پهلوی اول و ماجرای کشف حجاب رضاخانی می‌پردازد. هر یک از ده داستان کتاب در پشت بام از زوایه متفاوت از دیگری روایت شده است.این داستان‌ها هر کدام با کلمه‌ای خاتمه می‌یابد که دقیقا کلمه آغازین داستان بعدی است.

بسیاری از این اتفاقات داستانی اگرچه روایتگر احوالات مردمان ایران صد سال پیش است، اما به جهاتی با شرایط کنونی کشور قرابت قابل توجهی دارد.

برخی از داستان‌ها استفاده مستقیم از تاریخ بود و برخی دیگر نیز ماجرای‌های تاریخی بود که در شکلی متفاوت بازآفرینی شده که برای مخاطب امروزی جذاب باشد. تمامی داستان‌ها با استناد به منابع تاریخی معتبر و دست اول و سایت‌های معتبر مربوط به تاریخ معاصر ایران نوشته شده است.

مجید ملامحمدی، شاعر و داستان‌نویس، عضو انجمن قلم ایران و سردبیر ماهنامه پوپک (برای کودکان) بیش از ۱۵۰ عنوان کتاب را در زمینه‌هاى داستان، شعر و تحقیق در کارنامه ادبی اش دارد و برخی از آثارش همچون «مرغابى‌هاى مهمان»، «ماه غریب من»، «درخلوت نخلستان»، «در مهمانى پولدارها» و «آواز مرغ باران» در جشنواره‌های کتاب سال جمهورى اسلامى ایران، حوزه علمیه، کانون پرورش فکری، دومین جشنواره کتاب سال سبک زندگى اسلامى، نخستین دوره جایزه دوسالانه کتاب برگزیده نهج البلاغه، کتاب سال استان خراسان رضوى و دومین جشنواره کتاب سال رضوى خوش درخشیده‌اند.

چهارمین آیین اعطای «جایزه ادبی شهید سیدعلی اندرزگو» دوشنبه ۱۷ شهریور ماه در سالن سوره، حوزه هنری انقلاب اسلامی با معرفی آثار برتر به کار خود پایان می‌دهد.

این مراسم به منظور معرفی و قدرانی از برترین آثار ادبی در سه بخش «داستان بلند و رمان بزرگسال»، «داستان کودک و رمان نوجوان»، «روایت مستند و تاریخ شفاهی» برگزار می‌شود.

رویکرد این جایزه بیان و روشنگری حقایق درباره دوره حکومت پهلوی‌هاست و اینک قرار است پس از گذشت سه دوره از این جایزه، چهارمین دوره آن با شعار "این مبارزه ادامه دارد" برگزار می‌شود.