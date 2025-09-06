پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس امور آموزش قضات قوه قضائیه به همراه رئیسکل دادگستری آذربایجان شرقی و رئیس خانه معدن کشور و جمعی از قضات محاکم تجدیدنظر، بدوی و دادسراهای این استان از بخشهای مختلف مجتمع مس سونگون ورزقان بازدید کردند.
این برنامه با هدف ارتقای سطح دانش علمی و تخصصی قضات در حوزه معدن و صنایع معدنی برگزار و شرکتکنندگان از نزدیک در جریان روند فعالیتها، ظرفیتها و دستاوردهای مجتمع مس سونگون قرار گرفتند.
در بازدید، قضات با حضور در پیت معدن روباز، کارخانههای تغلیظ و پروژههای توسعهای، همچنین با اقدامات زیستمحیطی مجتمع آشنا شدند.
کارشناسان تخصصی نیز توضیحات جامعی درباره فرآیند تولید، فناوریهای نوین، دستاوردهای مهندسی و طرحهای توسعهای در حال اجرا ارائه دادند.
برگزاری این بازدید با هدف معرفی توانمندیهای صنعت مس کشور، تبیین نقش راهبردی مجتمع مس سونگون در تحقق اهداف کلان صنعت مس ایران و افزایش آگاهیهای حقوقی و قانونی قضات شرکتکننده صورت گرفت.
پیش از آغاز بازدید، مدیرعامل مجتمع مس سونگون در نشستی با ارائه تاریخچه اکتشاف و توسعه این معدن، گزارشی از برنامهها، فعالیتها و ظرفیتهای تولیدی و اقتصادی این مجموعه ارائه کرد.
مجتمع مس سونگون که در ۶۵ کیلومتری شمال تبریز واقع شده است، یکی از مهمترین قطبهای معدنی و صنعتی کشور در حوزه مس به شمار میرود.