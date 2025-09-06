پخش زنده
به مناسبت هفته وحدت، نخستین جشنواره تئاتر طنز هگمتانه با هدف ایجاد نشاط اجتماعی معرفی ظرفیتهای هنری استان و حمایت از هنرمندان جوان در همدان آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان گفت: برگزاری این جشنواره نقطه عطفی در عرصه تئاتر همدان است و میتواند زمینهای برای ارتقای سطح هنر نمایش در استان باشد.
جوادی افزود: طنز از دیرباز یکی از شیوههای اثرگذار در انتقال پیامهای اجتماعی و فرهنگی بوده و این جشنواره فرصتی است تا هنرمندان با آثار خلاقانه خود به ایجاد نشاط عمومی کمک کنند.
او با تأکید بر حمایت از رویدادهای هنری تصریح کرد: همدان با پیشینه غنی فرهنگی، شایسته میزبانی جشنوارههای متنوع است و امیدواریم این رویداد، آغازی برای برگزاری دورههای بعدی و گسترش آثار طنز فاخر در استان باشد.
نخستین جشنواره تئاتر طنز هگمتانه به مدت سه روز در مجتمع فرهنگی شهید آوینی برگزار میشود و در این مدت آثار منتخب گروههای تئاتری به روی صحنه خواهد رفت.