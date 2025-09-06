به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ بیست و سومین دوره رقابت‌های کاراته قهرمانی رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و امید‌های آسیا از دیروز جمعه ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۴ با حضور ۵۱۶ کاراته کا در شهر شائوگوان چین برگزار شد.

در این مسابقات امیررضا مسلمان از شهرستان میاندوآب درترکیب تیم ملی اعزامی کشورمان به این رقابت‌ها در کاتای انفرادی جوانان با پیروزی بر حریفان خود نشان نقره آسیا را کسب کرد.

وی، در این رقابت‌ها با شکست حریفان خود از هند، هنگ کنگ و عربستان راهی دیدار نهایی این رقابت‌ها شد و در این دیدار با تمامی شایستگی‌ها برابر حریف ژاپنی خود بازی را واگذار و به نشان نقره دست یافت.