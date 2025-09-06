پخش زنده
امروز: -
فرماندار اسکو از آغاز پیگیریهای لازم با شرکت نفت برای اختصاص کارت سوخت آزاد به جایگاههای سوخت این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، محمدباقر آقایی با اشاره به اهمیت راهبردی شهرستان اسکو به عنوان مسیر عبوری مسافران و گردشگران گفت: با شرکت نفت مذاکراتی را آغاز کردهایم تا در تخصیص کارت سوخت آزاد به این شهرستان تجدید نظر شود.
وی افزود: با توجه به تردد بالا در این مسیر، تلاش میکنیم تا این مشکل به زودی برطرف شود تا هم مسافران و هم مردم با مشکل کمتری مواجه شوند.
آقایی گفت: کمبود کارت سوخت آزاد و سهمیه کم روزانه آن در جایگاههای شهرستان اسکو، که در مسیر چندین مقصد گردشگری مهم از قبیل روستای جهانی گردشگری کندوان قرار دارد، در ایام پرتردد باعث ایجاد اخلال در سفرها شده باشد. وی ابراز امیدواری کرد با پیگیریهای در دست انجام، این موضوع به زودی حل شود.